В Воронеже обнаружили самую зловещую аптеку России

Вчера, 23:13

В Воронеже обнаружили самую зловещую аптеку в России. На двери торговой точки висит указатель, что посетителям навсегда закрыта дверь в аптеку.

Жители Воронежа опубликовали в соцсетях снимок с картинкой, которая находится на двери известной всем аптеки. Надпись, которую люди видят, дает понять, что они больше могут не возвращаться в эту торговую площадку. На двери аптеки висят таблички с надписями «От себя» и «Закрыто». Однако там также стоит злая подпись: «Для Вас навсегда». Жители Воронежа были сильно возмущены таким обращением со стороны администрации аптеки, другие же решили, что это просто неудачная шутка персонала.