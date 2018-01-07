Около 300 кг мандаринов собрали Нижегородцы для детей-сирот

Вчера, 21:45

Более двухсот шестидесяти килограммов мандаринов были собраны благодаря жителям Нижегородской области в рамках благотворительной акции "Подари мандарин".

Специальные коробки, предназначенные для сбора мандаринов, были установлены в магазинах четырех городов и торговых точках.

В итоге собранные фрукты, а также сладости: зефир, шоколад, пряники и печенье, были отправлены в реабилитационный центр «Ласточка», Дом ребёнка при женской исправительной колонии и в коррекционную школу-интернат №1 Нижнего Новгорода. Коробки из магазинов районных центров доставили воспитанникам приюта «Алые паруса» и детских домов Выксы и Сарова. Дети-сироты были очень благодарны жителям Нижнего Новгорода за сладкие подарки, которые им принёс Дед Мороз.