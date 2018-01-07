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Российские лётчики отомстили за нападение на базу Хмеймим

Вчера, 19:33

Российские лётчики отомстили организаторам нападения на авиабазу Хмеймим, где сейчас находятся военные России. Последнее нападение на объект произошло утром 7 января. Неизвестные с помощью "деревянных" дронов атаковали базу, но российские военные смогли ее отразить.

Российские летчики решили отомстить за своих сослуживцев, которые в момент нападения находились на базе Хмеймим. Речь идет о нападении, которое произошло 31 декабря 2017 года, в результате атаки погибли два человека. Летчики написали на бомбе послание для своих врагов, пожелав им "гореть в аду".

Напомним, что сегодня беспилотники атаковали военную базу Хмеймим в Сирии. Неизвестные подослали устройства, начиненные взрывными веществами, к объекту, где сейчас располагается российская группировка. Военным РФ удалось отразить нападение.


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