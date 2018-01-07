В Волгограде в магазинах продают куриц-мутантов

Вчера, 19:07

В Волгограде на прилавках появились курицы-мутанты. Одному из жителей продали птицу с удвоенной голенью. Одна из них настоящая, другая имеет вид необычного отростка. Парень отказался готовить себе ужин из такого продукта.

"В последнее время в магазинах появляется курица не самого высшего сорта. Если не верите, вот взгляните, что это за уродство", - комментирует автор. Подавляющее большинство жителей Волгограда находят смешным такую голень курицы, но утверждают, что не стали бы есть "это".

Волгоградцы говорят, что причиной подобных мутаций являются антибиотики, при помощи которых напичкивают кур непосредственно на фабрике.