Гала-концерт казанского фестиваля «Добрая волна» покажут на «НТВ»‍

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Телеканал «НТВ» 8 января в эфире в 8.20 покажет гала-концерт нового благотворительного фестиваля «Добрая волна», прошедшего в Татарстане30 ноября 2017 года.

«Добрая волна» - общий проект руководства Казани и академии Игоря Крутого, который стартовал в ноябре прошлого года. Основной целью данного проекта организаторы ставят формирование единой площадки для детского творчества, не зависящего от физических возможностей. Во время первого такого концерта, где участвовали ребята с ограничениями, являющиеся представителями и финалистами разнообразных фестивалей и конкурсов, состоялся 30 ноября. В рамках данного мероприятия организаторы исполнили самые главные и заветные мечты участников, такие как: иметь собачку или совместно покупаться с дельфинами, кто-то встретился с Софией Ротару, а также сыграл с Юрием Башметом. Помимо них, выступали на гала-концерте и множество других популярных представителей российской эстрады.

В начале концерта всех участников поприветствовал Ильсур Метшин - мэр Казани.

В 2018 году фестиваль «Добрая волна» станет общероссийским, с охватом всех регионов Федерации и вовлечением большого количества талантливых ребят.