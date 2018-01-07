В Ростовской области парень разыскивает свою маму после семилетней ссоры

Вчера, 18:27

Житель Ростовской области разыскивает свою маму, с которой находится в ссоре на протяжении 7 лет. Последний конфликт между матерью и сыном произошел 31 декабря 2010 года, с тех пор они не общались и ничего не знают друг о друге.

По словам 23-летнего Бориса Ключинского, он некоторое время рос в детском доме, а когда его маме, Инне Ключинкой, удалось его забрать к себе, их отношения нельзя было назвать дружескими, ведь близкие люди очень часто ссорились, а после очередного конфликта, который произошел семь лет назад, парень-подросток решил сбежать из дома, где не появлялся на протяжении долгих лет.

Молодой человек сообщает, что сейчас очень хочет разыскать свою маму, ведь кроме нее у него никого нет. К сожалению, он не имеет ни одной фотографии близкого человека, а через общих знакомых отыскать ее не удалось. Однако ему известно, что женщина проживает в каком-то селе, расположенном в Аксайском районе, а 6 января ей исполнилось 40 лет.

Парень просит о помощи, если кто-нибудь знает о местонахождении Инны Ключинской, просьба позвонить ему по номеру: 8-950-843-58-37.