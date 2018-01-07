Флешмоб при участии 160 автомобилей устроили в Майкопе

Вчера, 18:00

Федерация Автоклубов Республики Адыгея, при участии добровольцев, устроили масштабный флешмоб в честь Нового года. При помощи 160 автомобилей была выстроена копия стрелы, установленной на въезде в Майкоп.

На площадке майкопского Аэропорта, расположенного на улице 9 мая за мемориалом «Вечный огонь», 5 января в 3 часа дня была сформирована стрела, которая загорелась, будто новогодняя гирлянда, благодаря тому, что участники акции, помимо включения фар своих автомобилей, устроили дополнительную подсветку с помощью вспышек фотоаппаратов и мобильных телефонов.Организатором акции, в рамках всероссийского зимнего флешмоба, выступило местное сообщество автомобилистов. Ранее, они приглашали присоединиться к данному ежегодному мероприятию всех желающих, и даже тех, у кого нет автомобиля, но есть огромное желание стать частью флешмоба, утверждая, что для полноты картины необходимо включение как автомобилей, так и людей.