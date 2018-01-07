В Приамурье главу сельсовета застали на «корпоративе» со стриптизёршей

Вчера, 17:49

Председатель одного из сельских советов Амурской области оказался в эпицентре скандала после того, как фото, где он проводит время в компании полуголой танцовщицы в кафе города Белогорска, попало в социальные сети. Пользователи обрушили на чиновника шквал критики из-за «недостойного» поведения.

На снимке видно, как мужчина в костюме сидит на стуле, в то время, как перед ним танцует эротический танец девушка в откровенном белье, в кожаных сапогах и перчатках. Их окружают люди в вечерних нарядах, а на заднем плане «скучает» Дед Мороз. Вероятно, снимок был сделан на одном из торжеств по случаю Нового года. Пользователи предположили, что мероприятие было организовано за счёт бюджета и раскритиковали главу сельсовета за то, что он находит средства на собственные развлечения, но не может отыскать денег на важные социальные проекты. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что подобное поведение порочит моральный облик главы администрации.

Ранее мы писали, что жителей Москвы возмутил чиновник, ужинавший в элитном ресторане под охраной экипажей ДПС.