В Красноярске продают марку Российской империи за 3 млн рублей

Вчера, 17:44

Коллекционер из Красноярска намерен продать свою самую ценную марку. Речь идет о ценной марке времен 1914 года выпуска. Установив цену в 3 млн рублей, красноярский коллекционер нашел 1 интернет-покупателя.

Отодвинуть немецкую марку 1945 года на второе место удалось раритетной марке, выпущенной в Российской империи в 1914 году. Согласно данным, нынешний владелец старины может распрощаться с коллекционным лотом всего за 3 млн рублей. Продавец обещает продемонстрировать заинтересованным лицам свою марку.

Акта купли-продажи по лоту пока не зафиксировано, однако известно, что один предполагаемый будущий владелец марки добавил объявление в категорию избранных. Сейчас раритет находится в сейфе в одном из банков Красноярска, но пока возможностью покупки марки заинтересовался только один интернет-пользователь.