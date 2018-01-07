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Беременная Кейт Миддлтон попала в объектив папарацци

Вчера, 17:41

Кейт Миддлтон вместе с другими членами королевской семьи Великобритании посвятила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины. В этот момент папарацци сфотографировали беременную Миддлтон, у которой уже виден животик.

В объектив папарацци попала беременная Кейт Миддлтон, которая прогуливалась со своим мужем принцем Уильямом и принцем Филиппом после воскресной службы в британской королевской церкви. Для похода на службу герцогиня Кембриджская выбрала пальто в пол, маховую шапку и печатки, а также обула сапоги на каблуках.

Пользователи Сети также отметили, что у Кейт уже виден животик. Напомним, что герцогиня Кембриджская находится на пятом месяце беременности и ожидает рождение третьего ребенка.


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