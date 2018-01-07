Генпрокуратура назвала самое частое преступление в России‍

Вчера, 17:27

Генпрокуратура России назвала преступление, которое чаще всего происходит на территории страны. Самым распространенным правонарушением в 2017 году стало мошенничество.

В течение 2017 года правоохранительные органы зафиксировали около 40% мошеннических правонарушений, в процентном соотношении такие преступления происходили чаще других. Мошенники используют психологическое воздействие, и другие уловки, чтобы завладеть имуществом и деньгами жертвы. Этот вид преступлений с каждым годом становится все более популярным. В среднем полиция фиксирует мошенничество каждые три минуты. Раскрываемость такого вида преступлений составляет всего 25%.

Это связанно с тем, что злоумышленники разворачивают деятельность на просторах интернета или действуют через мобильную связь. В результате, правоохранители не могут вычислить их местонахождение. Также, сами жертвы часто приходят в правоохранительные органы через несколько дней, а то и неделю после совершения преступления, что негативно влияет на процент раскрываемости.