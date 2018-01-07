В Ростовской области мужчина подстрелил НЛО

Вчера, 16:27

В Ростовской области мужчина сбил НЛО. Инцидент произошёл в начале января, когда житель частного сектора вышел на улицу и заметил парящий в небе объект, который он подстрелил с ружья.

Проведя исследование отбитого куска инопланетного корабля мужчина выяснил, что НЛО был сделан из вольфрама. Такой материал ранее находили на шахте в Заринске. Кроме того, отбитый кусок НЛО был отдан на экспертизу учёным для дальнейшего исследования. Сам мужчина считает, что это несомненно был корабль пришельцев, но уфологи пока что не спешат комментировать подобные заявления.

Как стало известно журналистам «ВладТайм», экспертная проверка будет длиться порядка трёх дней. Таким образом, уже 8 января учёные должны дать точный ответ по поводу происхождения данного материала. Некоторые эксперты полагают, что для России необходимо составить карту НЛО, чтобы знать, где будет совершено нападение инопланетян.