В Астраханской области 2018 год объявили Годом влюбленных

Вчера, 16:30

Напротив спортивного комплекса "Звездный" астраханским ЗАГСом был установлен щит рекламного содержания, который объявляет текущий год Годом влюблённых.

Щит расположен на улице Николая Островского. Надпись на нем призывает горожан расстаться с одиночеством и создать семью в текущем году. Помимо этого, для Астраханской области осуществят проект под романтичным названием "Фестиваль влюбленных".

На мероприятии будет установлена специальная зона знакомств. Пары, которые надумают создать свою семью в этом году, ожидают пригласительные на регистрацию новорожденного ребенка вне очереди.

Кроме того, еще будет проходить соревнование на лучшую свадебную фотографию, которое называется "Наше счастье". Снимки победивших молодоженов будут опубликованы в астраханском издании.