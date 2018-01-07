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В Астраханской области 2018 год объявили Годом влюбленных

Вчера, 16:30

Напротив спортивного комплекса "Звездный" астраханским ЗАГСом был установлен щит рекламного содержания, который объявляет текущий год Годом влюблённых.

Щит расположен на улице Николая Островского. Надпись на нем призывает горожан расстаться с одиночеством и создать семью в текущем году. Помимо этого, для Астраханской области осуществят проект под романтичным названием "Фестиваль влюбленных".
На мероприятии будет установлена специальная зона знакомств. Пары, которые надумают создать свою семью в этом году, ожидают пригласительные на регистрацию новорожденного ребенка вне очереди.
Кроме того, еще будет проходить соревнование на лучшую свадебную фотографию, которое называется "Наше счастье". Снимки победивших молодоженов будут опубликованы в астраханском издании.


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