Парней в Воронеже, решивших колядовать, назвали алкоголиками

Вчера, 16:21

Компанию парней в Воронеже, решивших поддержать старую русскую традицию и колядовать перед Рождеством, назвали алкоголиками.

Жители Воронежа продолжают празднование большого христианского праздника – Рождества Христова. По традиции, в этот день, помимо посещения службы в церкви и совместных застолий, люди еще и колядовали. Согласно данной древней славянской традиции, люди на протяжении периода времени от сочельника до Крещения господня (которое отмечают 19 января), облачались в забавные наряды, гримировали свои лица и ходили по домам, где пели и танцевали для хозяев. Такую традицию решили поддержать и четыре юноши из Воронежа, которые опубликовали в Сети фото, где они в веселых, согласно традиции, праздничных нарядах, и с разукрашенными лицами, полными праздничного веселья.

Однако не все поддержали ребят. Многие пользователи оставили неприятные, осуждающие комментарии под фото, где высказывали, что юноши, таким способом, решили собрать себе на спиртные напитки, и посоветовали им заниматься нормальными делами, как все люди. Но многие горожане поддержали веселых ребят, вступались за них, сообщая о том, что это давняя народная традиция, своеобразный «русский Хеллоуин».