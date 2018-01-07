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В Воронеже началась «лотерейная лихорадка»

Вчера, 16:19

Самая настоящая «лотерейная лихорадка» охватила жителей Воронежа. Огромные очереди в последнее время выстраиваются у киосков, продающих лотерейные билеты.

В местных пабликах в социальных сетях активно обсуждают рост популярности подобных точек. Большинство пользователей уверены, что ажиотаж вокруг лотереи был создан искусственно. Некоторые и вовсе считают, что очереди выстраиваются не за билетами, а за выигрышами. Есть также мнение, что в праздники люди за неимением денег на подарки родным хотят подарить близким шанс бесплатно сорвать крупный куш.

Напомним, несколькими днями ранее в Воронеже определили победителя «Жилищной лотереи». Неизвестный участник розыгрыша выиграл квартиру. Розыгрыш состоялся 1 января. Имя победителя пока неизвестно.


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