Самарский видеоблогер снял трамвайный тоннель на улице Дальняя

Сегодня, 15:25

Видеоблогер смог снять трамвайный тоннель на улице Дальняя в Самаре изнутри. Ролик доступен желающим в соцсетях. По мнению автора Александра Карягина, готовность линии равна 70%.

Линия трамвайной колии на улице Дальняя находится на стадии завершения, и готова более чем на 70%. Об этом сообщает блогер Александр Карягин. Информация по его словам проверенная. В подтверждение своих слов блогер показал в соцсетях ролик, снятый с помощью квадрокоптера. На отснятом материале видно, в каком состоянии трамвайная линия.

Видео набирает популярность в сети в YouTube. Строительство этого тоннеля приурочено к ЧМ-2018.