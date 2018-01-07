VistaNews.ru


Самарский видеоблогер снял трамвайный тоннель на улице Дальняя

Сегодня, 15:25

Видеоблогер смог снять трамвайный тоннель на улице Дальняя в Самаре изнутри. Ролик доступен желающим в соцсетях. По мнению автора Александра Карягина, готовность линии равна 70%.

Линия трамвайной колии на улице Дальняя находится на стадии завершения, и готова более чем на 70%. Об этом сообщает блогер Александр Карягин. Информация по его словам проверенная. В подтверждение своих слов блогер показал в соцсетях ролик, снятый с помощью квадрокоптера. На отснятом материале видно, в каком состоянии трамвайная линия.

Видео набирает популярность в сети в YouTube. Строительство этого тоннеля приурочено к ЧМ-2018.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.