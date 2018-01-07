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В Благовещенске елку выставили за окно

Сегодня, 14:41

В одном из многоэтажных домов города Благовещенск новогоднюю елку выставили за окно.

Красиво украшенная небольшая елочка дарит прохожим новогоднее настроение, находясь снаружи квартиры на подоконнике за окном. Снимок оригинального подхода к празднику был опубликован в социальных сетях. Адрес дома и на каком этаже расположена елка, неизвестны.
О причинах, по которым жители квартиры решили поставить елку именно за окном, также остается лишь догадываться. Допустимы шутки о том, что возможно, таким образом они спрятали ее от кота. Ведь, как известно, домашние пушистые питомцы являются большими любителями побаловаться с новогодними игрушками: блестящей мишурой, светящейся гирляндой и привлекательными для них шарами, тем самым опрокинув елку "с ног на голову".


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