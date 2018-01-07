Трое ребят станцевали на проезжей части в центре Тамбова

Сегодня, 14:55

Трое жителей Тамбова устроили флеш-моб в центре города, начав танцевать прямо на проезжей части.

Компания из двух парней и одной девушки начали танцевать в центральной проезжей части дороги в Тамбове под композицию «Не пара» Потапа и Насти Каменских. Один из танцоров на асфальте выполнял некоторые элементы брейк данса, а его партнеры пританцовывали по бокам.

На протяжении танцев, проезжая часть была практически пуста, в связи с чем ребята не создавали помех в движении автомобилей, а под конец видеозаписи видно, что их танец пришелся на красный сигнал светофора.

Данный ролик сразу получил многочисленные отзывы от пользователей социальных сетей, мнения которых разделились. Одна часть осуждала такое поведение, возмущаясь тем, что они создали аварийную ситуацию на проезжей части, остальные же выражали поддержку и восхищение танцорами.

Несмотря на то, что видеозапись была размещена в сети недавно, в течении суток ее посмотрели уже более 26 тысяч людей.

Видео можно посмотреть здесь.