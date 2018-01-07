Нальчик и Владикавказ вошли в топ-10 городов-символов России

Сегодня, 14:06

Интернет-проект «Город России» подвел итоги голосования. Так, в ТОП 10 городов-символов России вошли Нальчик и Владикавказ. Лавры победителя присудили Пензе. Идейные авторы проекта «Город России» сообщили о итогах проведения интернет-голосования.

После активного обсуждения и голосования, жители России смогли определить города-символы страны. Победу одержала Пенза. В число победителей вошли также две столицы северокавказских регионов. Согласно данным, Нальчик и Владикавказ смогли обойти Ставрополь. Авторы проекта сообщили, что более 200 тыс. голосов отдали россияне за столицу Северной Осетии.

А Кабардино-балкарскому городу удалось заполучить голоса, которых хватило для 5 места турнирной таблицы. Известно, что в конкурсе принимали участие 83 города России.

Примечательно, что Санкт-Петербург занял 60 место, а Москва – 75. Последней в рейтинге стала Пермь.