Власти Приморья обещают искоренить хамство и коррупцию в медицине

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Борьбу с хамским отношением к пациентам и повальной коррупцией публично объявили вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков и глава регионального департамента здравоохранения Андрей Кузьмин. При этом, чиновники подчёркивают, что каждый случай заслуживает индивидуального подхода.

Говоря о причинах пренебрежительного, или даже высокомерного отношения врачей к пришедшим за помощью пациентам, замглавы региона посетовал на кадровые трудности в данной сфере. Говорит, что этим и пользуются отдельные недобросовестные сотрудники, знающие, что найти им замену не так легко. В то же время, ситуация на рынке труда, по словам Серебрякова, постепенно улучшается. С его мнением согласился и руководитель профильного департамента, заметив, что врач должен с пониманием относиться к проблемам пациента, пришедшего за помощью «не от хорошей жизни».

Отдельно чиновники затронули тему коррупции в медицине. По их словам, с медиками, замеченными в коррупционных деяниях, проводят беседы, применяют превентивные меры. Если это не помогает, то за нарушителей берутся правоохранительные органы.