Под Ростовом 8 марта планируют провести гей-парад

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Шествие представителей сексуальных меньшинств планируется провести в Ростовской области в Международный женский день, 8 марта. В местном сегменте соцсетей уже растиражировали соответствующее объявление с призывом записываться на мероприятие.

Если верить тексту объявления, гей-парад состоится на аэродроме города Азов. Начало запланировано на 11:30. В сообщении говорится, что записаться для участия в мероприятии можно по указанному в объявлении телефону. Кто является организатором шествия, и в каком формате планируется его проведение, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Саратовской области ЛГБТ-активисты анонсировали проведение парада в поддержку сексуальных меньшинств. Мероприятие должно было состояться 11 декабря в городе Балашове. Местные власти при этом заявили, что не разрешат проводить подобные акции.