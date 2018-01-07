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Елка из хлеба была возведена на Центральном рынке в Воронеже

Сегодня, 12:52

В Воронеже, на Центральном рынке предпринимателями была возведена Новогодняя елка из нескольких десятков длинных багетов, вокруг которых развесили игрушки.

Данный необычный объект был создан для привлечения посетителей рынка к предстоящей акции от компании "ЭкоХлеб", руководство которой решило порадовать жителей города, и на протяжении нескольких дней начать бесплатную раздачу для всех желающих вкусных хлебобулочных изделий.

Для оповещения о данной акции большего количество людей, пекарня вместе с Центральным рынком приняли решение о возведении такой елочки из вторичного сырья и несъедобных компонентов, в связи с чем елка не пригодна для употребления в пищу. Около дерева было размещено объявление о времени раздачи хлеба, первая из которых была проведена в преддверии Нового года: всем желающим была выдана бесплатная буханка хлеба.

Жители города высоко оценили данный сюрприз. Необычный арт-объект, привлекающий внимание посетителей, приятно всех удивил.


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  • таня
    Сегодня, 13:28

    что значит" из вторичного сырья и несъедобных компонентов"...ну и делали б из пластика...я считаю,это кощунство...

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