В Новосибирском зоопарке пумы впервые за 5 лет стали родителями

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Жители зоопарка в Новосибирске, пумы по имени Милана и Гудзон впервые стали мамой и папой за пять лет.

В пресс-службе зоопарка сообщают, что, как и все представительницы кошачьего рода, Милана прячет своих малышей от глаз людских и редко выходит из своего укрытия.

По словам заведующей отдела хищных животных Розы Соловьевой, общее количество новорожденных котят пока неизвестно. Сотрудниками был замечен только один котенок, который выходил из домика и уже впервые попробовал на вкус мясо. Как утверждают сотрудники, он был очень симпатичным, голубоглазым и пятнистым малышом.

В Новосибирском зоопарке не было маленьких пум на протяжении пяти лет. Взрослые представители кошачьего хищного вида проживают там целый год на улице, имея домик, который достаточно утеплен.

Известно, что новоиспеченному папе Гудзону уже 14 лет, а маме Милане исполнилось 10 лет.