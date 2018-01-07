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Брянская собака-мать прославилась знанием ПДД на всю Россию

Сегодня, 11:20

В Брянске собака-мать стала героиней ролика, попавшего в сеть в апреле 2017 года. Теперь образованной собаке грозит признание и уважение. Видео попало в топ-подборку сюжетов программы «Мобильный репортер» телеканала «Россия».

Образованной собаке с щенками из Брянска могут позавидовать даже некоторые люди. Дело в том, что собака показала пример, переходя улицу на зебре. Собака была не одна, а переводила еще своих щенят. Такими образовательными уроками решили дополнить топ-подборку редакторы программы «Мобильный репортер», включив ролик в итоговую передачу 2017 года.

Этот ролик прокомментировали многие знаменитости и блогеры. На данный момент судьба собаки неизвестна. В лучшие видеоролики 2017 года также вошли ребенок за рулем «шестерки» в Новороссийске, двойное ограбление по-американски и петух-гигант, размером со сторожевую собаку, живущий в США.


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