В Тюменской области новая технология помогает жительницам стать мамами

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Семь жительниц Тюменской области родили долгожданных детей в ОКБ №2. Именно она обладает необходимым оборудованием для искусственных родов в случае, если они естественным путем невозможны.

По сообщениям представителей здравоохранения в Тюменской области, патология представляет опасность не только для малыша, но и для его матери. Так, недостаток кислорода мог привести к гибели малыша, а мать могла пострадать от потери крови.

В областной клинической больнице имеется все необходимое для оказания помощи в подобных случаях. Врачи помогли роженицам путем выполнения операций комбинированным способом, применяя рентгенэндоваскулярные технологии. Таким образом, риск кровопотери был снижен до минимума, а также сохранена возможность женщин снова иметь детей в будущем.

Новая технология родов применяется в случаях неправильного предлежания плаценты. В тюменской области данная методика практикуется уже на протяжении трех лет. До этого, роженицам с осложнившимися родами проводили операцию кесарева сечения, а далее удаление матки, что навсегда лишало их возможности иметь детей.