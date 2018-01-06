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Роспотребнадзор Мордовии рассказал, как защитить себя от нового гриппа

Вчера, 23:22

Роспотребнадзор Мордовии утверждает, что одним из наилучших средств по борьбе с гриппом является вакцинация.

Врачи подчёркивают тот факт, что вакцина не вызывает никаких дополнительных заболеваний, при этом избавляет организм от инфекции. Стоит заметить, что прививку стоит делать населению разных возрастов, но особенно это касается детей от полугода, больных хроническими заболеваниями и беременных.

Вакцинацию нужно делать исключительно на приёме у врача за полмесяца до начала развития болезни. Помимо этого, Роспотребнадзор опубликовал на главной странице правила правильного лечения гриппа.

Также, стоит отметить, что здоровый образ жизни положительно влияет на то, как часто мы болеем.


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