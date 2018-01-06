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Волгоградец назвал свой город тонущим «Титаником»

Вчера, 21:51

Волгоградец, переехавший в Москву, назвали родной город тонущим "Титаником". Он заявил, что в Волгограде система "Яндекс.Транспорт" и общественный транспорт работают в разных измерениях.

Волгоградец Владимир Колесников рассказал о своем путешествии на Центральное кладбище города. На кладбищенскую территорию мужчина решил отправиться на троллейбусе. По пути он отметил, что дороги в городе стали гораздо лучше. Владимир отметил, что фасады зданий находятся в ужасном состоянии, хотя власти обещали в ближайшее время исправить эту ситуацию.

Также волгоградец похвалил Москву, заявив, что там есть тротуары, в отличии от его родного города. Колесников считает, что сейчас Волгоград превратился в тонущий "Титаник", который срочно нужно спасать. Об этом говорит и рейтинг, предоставленный СМИ. Ка оказалось, в Волгограде произошло больше всего происшествий на Новый год, что делает его достаточно опасным городом.


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