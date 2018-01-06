Ворон Григорий в Ростове стесняется принимать ванну перед людьми

Вчера, 21:39

В Ростове ворон, которому дали кличку Григорий, стесняется принимать водную ванну перед присутствовавшими при этом посторонними людьми. Видео разместила его хозяйка.

В Ростове в центре, занимающемся реабилитацией хищных птиц, проживает ворон. Его назвали Григорий. Повадки птицы во многом напоминают человеческие. В частности, он не отказывается от общения с людьми, очень любит с ними играть и «кое что ещё». Это означает для него купание в ванночке, но, видимо, он считает это сугубо интимным делом.

При хозяйке он не стесняется подобной процедуры и, даже, с удовольствием позирует на камеру. При этом он ведёт себя не так, как обычная птица, купающаяся в луже с водой. Весь процесс выглядит не только интересным, но и необычным.

Но, даже в присутствии хозяйки, Гриша предпочитает принимать ванну в одиночестве. Судя по всему, этим процессом он бывает абсолютно удовлетворён лишь тогда, когда за ним никто не наблюдает.

Когда он становится объектом внимания нескольких человек, Гриша в свою ванночку влезает и вылезает несколько раз, демонстрируя, тем самым своё недовольство тем, что за его интимным занятием наблюдают.

Хозяйка ворона после этого подчеркнула, Гриша не любит, когда за ним во время данного процесса «подглядывают».