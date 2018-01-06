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В Волгограде влюбленные ищут пару для секса и разврата

Вчера, 20:54

В Волгограде влюбленные молодые люди ищут пару для секса в своей квартире в Красноармейском районе. Соответствующее объявление появилось в городском паблике.

В социальной сети появилось объявление, адресованное смелой влюбленной паре, имеющей опыт в обменах партнерами в сексуальном плане. Молодые люди приглашают адекватных людей для интимной встречи ради разнообразия в физической близости в их собственной квартире в Красноармейском районе Волгограда. Также им подойдет и просто девушка с наклонностями би. Мужская половина города предполагает, что в этих отношениях главой является именно мужчина, так как желание девушки не учтено, раз они не приглашают двух партнеров, а согласны на девушку.

Подобный случай далеко не единичный, ведь взрослой аудитории известны легенды о горячих свингерских вечеринках, где влюбленные с радостью поделятся своей половинкой в обмен на ласки совершенно чужого человека.


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