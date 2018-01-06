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Во Франции из тюрьмы освободили соратницу Павленского

Вчера, 17:39

Во Франции из тюрьмы освободили Оксану Шалыгину, соратницу скандального Петра Павленского. Об этом журналистам рассказала Доминика Байройтер-Минков, адвокат демонстрантов.

По словам Доминики Байройтер-Минкова, место художника может быть где угодно в мире, но не в самой тюрьме и Оксана Шалыгина свободна. Правозащитница не уточняет, при каких обстоятельствах французская полиция приняла такое решение.

16 октября Шалыгина была задержана сотрудниками правоохранительных органов Франции после акции, где основным фигурантом выступал Петр Павленский. Он поджег вход в Банк Франции, расположенный в Париже, благо, пострадавших в инциденте не было. На данный момент скандальный художник жалуется на закрытые суды в государстве и объявлял голодовку, чтобы их превратили в открытые. Следственные мероприятия по этому делу продолжаются.


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