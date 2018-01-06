Жителям Екатеринбурга предлагают купить мыло в форме пениса

Вчера, 16:50

Одна из торговых страниц социальной сети Instagram предлагает жителям Екатеринбурга сделать необычную покупку. Авторы аккаунта предлагают пользователям купить мыло в форме пениса.

Интимная тема уже давно не является чем-то постыдным для современного общества. Многие продавцы даже пытаются сделать свою продукцию оригинальной за счет интимных принадлежностей и половых органов. Исключением не стала торговая страничка в Instagram, которая продаёт под видом мыла фигуры мужских пенисов.

Для покупателей представлена различная цветовая гамма. Клиент может приобрести зеленый, розовый или синий пенис. Авторы "шедевра" уверены, что мужской половой орган на мыльной основе способен обрадовать любого человека.