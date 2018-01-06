Жители Сочи шокированы условиями работы в отделении "Почты России"

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Жители Сочи шокированы состоянием помещения местного отделения "Почты России", а также условиями работы сотрудников. Одна из посетительниц рассказала, что женщины вынуждены самостоятельно носить тяжелые посылки из-за нехватки грузчиков.

Жители Сочи утверждают, что в помещении отделения "Почты России" десятки лет не делали ремонт, об этом говорят ободранные стены и прогнившие деревянные полы. Горожане возмущены условиями работы сотрудников, которые из-за нехватки грузчиков вынуждены самостоятельно переносить тяжелые посылки, этим занимаются именно женщины.

Также за пару лет работы несколько горожан заразились опасными заболеваниями, вирусы которых распространяются из-за сырости и антисанитарии. Жители Сочи решили привлечь внимание руководства "Почты России", так как условия работы в отделении это нарушение прав человека.