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В Волгограде Снегурочки устроят эротическое лесби-шоу в джакузи

Сегодня, 14:11

В Волгограде Снегурочки в новогодние праздники устроят эротическое шоу в джакузи под названием «Фантазии от Снегурочек». Программа рассчитана на категорию возрастом 18+.

По словам девушек, ставших организаторами такого своеобразного новогоднего мероприятия, они готовы погрузить мужчин Волгограда в праздничную атмосферу при помощи джакузи с пеной, где будут мыть совершеннолетних гостей своими телами. Это не самый экстравагантный номер «Фантазии от Снегурочек». Мужчин ждет лесби-шоу и имитация поз знаменитой книги физической любви Камасутры. Вся программа будет длиться два часа.

Снегурочки подчеркнули, что представителям сильного пола, решившим принять участие в мероприятии, не стоит рассчитывать на интимную близость, так как они не являются жрицами любви и не оказывают данных услуг. «Фантазии от Снегурочек» носит исключительно эротический характер без намеков на интим.


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