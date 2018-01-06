В Волгограде Снегурочки устроят эротическое лесби-шоу в джакузи

Сегодня, 14:11

В Волгограде Снегурочки в новогодние праздники устроят эротическое шоу в джакузи под названием «Фантазии от Снегурочек». Программа рассчитана на категорию возрастом 18+.

По словам девушек, ставших организаторами такого своеобразного новогоднего мероприятия, они готовы погрузить мужчин Волгограда в праздничную атмосферу при помощи джакузи с пеной, где будут мыть совершеннолетних гостей своими телами. Это не самый экстравагантный номер «Фантазии от Снегурочек». Мужчин ждет лесби-шоу и имитация поз знаменитой книги физической любви Камасутры. Вся программа будет длиться два часа.

Снегурочки подчеркнули, что представителям сильного пола, решившим принять участие в мероприятии, не стоит рассчитывать на интимную близость, так как они не являются жрицами любви и не оказывают данных услуг. «Фантазии от Снегурочек» носит исключительно эротический характер без намеков на интим.