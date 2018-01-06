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В Мурманске похоронная фирма напомнила гражданам про умерших близких

Сегодня, 13:46

В новогодние праздники жители Мурманска получили непонятные письма от мемориальной организации. "Военно-мемориальная компания" уже давно известна своим нестандартным подходом к свои клиентам вплоть до скандалов. Контора решила необычным образом поздравить жителей с праздниками. В связи с этим были отправлены конверты с новогодними знаками.

Так, одна из жительниц города получила странное письмо с предложеннием купить надгробие для матери, которая уже умерла. В канун Нового года это подвергло в шок её родных. Настроение в праздник было окончательно испорчено. Как оказалось, это был не единичный случай. Подобные сообщения получали десятки других горожан.

Остаётся тайной, откуда фирма могла узнать адреса скорбящих людей, которыйе потеряли своих близких.


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  • Гость Сергей
    Сегодня, 14:15

    Прям уж такой и секрет,а как узнают все ритуальные конторы информацию о том что человек умер,Скорая помощь сливает информацию,так же и все данные.Так что глупо удивляются.

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