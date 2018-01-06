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Полуголая жительница Воронежа сравнила себя с ёлкой

Вчера, 20:44

В интернете появилась в центре событий полуобнажённая женщина, жительница Воронежа. На своей фотографии она сравнила себя с праздничным деревом. Этим горожанка поздравила своих подписчиков в соцсети с Новым годом.

"В Новом году к красавице-ёлке я добавляю своё красивое тело. Мы лучшие! Всех с праздником!", - подписала своё фото красавица.

В соцсети жители Воронежа были немного удивлены от подобного сравнения новогодней ёлки и женских форм. Пользователи пишут, что данное сравнение неуместно, так как деревом называют не лучших представительниц прекрасного пола. На это они получили ответ от девушки, что сравнение касается только внешности.


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