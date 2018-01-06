В Брянской области построят новый детский сад на 30 мест

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В Брянской области продолжается развитие социально-культурных проектов, прописанных до 2020 года. В этом году жители Почепского района получат новый детский сад, рассчитанный на ежедневный прием 30 малышей.

На расширенном совещании, прошедшем в администрации Почепского района, были оговорены приоритетные направления социально-экономического развития на этот год. Строительство детского сада является одним из таких приоритетов. В настоящее время в районе проживают около 40 тысяч жителей. Для нормализации демографической ситуации должны быть созданы необходимые условия.

В новом детском саду будут воспитываться 30 дошкольников. Учитывая, что в Почепском районе продолжает успешно развиваться промышленность, занятым на производстве родителям новые места для детей являются необходимостью. Также на совещании было утверждено решение о ремонте дома культуры. В прошлом году в районе был капитально отремонтирован мост и несколько километров дорог.