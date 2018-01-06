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В Нижнем Тагиле пациенты больницы мерзнут в разрушенных стенах

Сегодня, 11:31

Пациенты городской больницы начали жаловаться на состояние медучреждения. Так, в палатах очень холодно, а стены в трещинах с оголенными проводами. С ситуацией просят разобраться чиновников Нижнего Тагила, поскольку администрация Демидовской больницы бездействует.

 Пациенты городской Демидовской больницы жалуются на плохие условия лечения в медучреждении. Согласно жалобам, в помещениях больницы холодно. В подтверждение этого пациенты публикуют фото своих «нарядов».

«Лично я лежу в постели в махровых носках, в трикотажных брюках и в спортивной одежде», - сообщил мужчина.

Также людей смущают трещины в стенах и оголенные провода в помещении манипуляционных кабинетов, некоторые даже сообщают о пятнах крови на стенах. Ситуация остается сложной. Пациентам пока приходится спасаться дополнительными одеялами и теплой одеждой.


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