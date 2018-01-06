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Московские бомжи стали учить английский к ЧМ-2018

Сегодня, 11:13

Пока иностранцы учат русский язык накануне ЧМ-2018, московские бомжи стали изучать английский. В Сети появилось видео, как женщина, проживающая возле метрополитена, разговаривает на иностранном языке.

Дело в том, что английским это сложно назвать. Фразу «дайте мне денег» бомж перевела коряво, что можно услышать «give me vanya» где «vanya» - это интерпретация слова «money». В целом, таким образом бомжей иностранцы могут принять за проституток, но тогда у Запада будет плохое впечатление о России, считают пользователи Сети.

Видео, как бомж из Москвы говорит на английском, уже покорило Интернет. Некоторые считают, что к ЧМ-2018 бомжи смогут исправиться и просить деньги не в рублях, а долларах.


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