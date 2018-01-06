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В Приморье жители шокированы условиями одной из больниц

Сегодня, 10:18

В Приморье местные жители шокированы ужасными условиями одной из больниц в Большом Камне. Об этом информирует группа dps_control в Instagram.

В социальной сети появились снимки, которые шокировали общественность. На них изображены условия в детском инфекционном отделении одной из больниц Большого Камня. На такие фотографии моментально отреагировали пользователи, которые делились своими мнениями. Некоторые отметили, что на сегодняшний день практически все медицинские учреждения находятся в плачевном состоянии. Также один из юзеров подчеркнул, что худшие условия были замечены им и в инфекционном отделении во Владивостоке.

Шокированные жители Приморья рассказали о равнодушии со стороны медицинского персонала в представленной на фотографиях больнице. Эта ситуация развернула в социальной сети настоящую полемику.


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