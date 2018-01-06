В Омске рыбак выложил рыбой название родного города

Сегодня, 10:07

В омской группе социальной сети была опубликована фотография одного очень патриотичного любителя подледного лова. Житель Омска выложил пойманной рыбой название родного города, только почему-то в английской раскладке клавиатуры.

На льду возле лунки гордый своим уловом рыбак выложил «JVCR». Правда после опубликования снимка ему пришлось разъяснить, что это загадочное слово означает «Омск». Скорее всего, рыбачил очень продвинутый юзер, который русского слова в простоте не отобразит. На это, кстати, автору и попеняли некоторые комментаторы, написав, что раз ты такой патриот родного города, то и нечего нормальных русских людей путать.

Некоторые пользователи заметили, что из 15 мелких рыбешек полноценное русское название города выложить было просто невозможно. Поэтому творческому рыбаку посоветовали в следующий раз перед очередной инсталляцией подольше посидеть возле лунки. Защитники животных заметили, что выкладывать слова из мертвых рыб - это варварство.