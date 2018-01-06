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В Ростове из общественного туалета сделали будку для щенков

Сегодня, 09:08

Недавно в пабликах Ростова в соцсетях появился призыв помочь перезимовать двум щенкам на Гремучке в районе Портовой. Будку животным соорудили прямо в женском общественном туалете.

Волонтёры, призывающие неравнодушных горожан Ростова помочь щенкам хотя бы пакетиком корма, уточняют, что собак пришлось оставить в будке, сооружённой в уличном туалете. Приют на Портовой, в который они обратились, отказался принять животных, несмотря на купленные лекарства и корм.

Комментаторы в соцсетях недоумевают, неужели не нашлось другого места для собачьей будки, кроме как прямо в туалете. Некоторые считают, что, хоть животным и стоит помогать, но делать это нужно разумно, учитывая и интересы окружающих людей.


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