На автовокзале Ленинска-Кузнецкого предлагают мыть руки в унитазе

Вчера, 23:18

Жители Кузбасса шокированы состоянием туалета на автовокзале в Ленинске-Кузнецком. По словам посетителей, им предлагают мыть руки не в умывальниках, а унитазах.

Очевидцы сообщили, что условия общественного туалета на вокзале просто ужасающие. Женщины и мужчины вынуждены "справлять нужды" в одном помещении. Посетители не имеют возможности помыть руки, так как вместо воды в раковинах находится только цемент. В замен этого люди могут ополоснуть руки после туалета только в унитазе, так как кроме этого места в помещении вообще нет воды.

Также многие возмущаются, что в туалет стоит огромная очередь, поэтому даже детям приходится терпеть. Гости вокзала в шоке. Они предложили администрации для удобства поставить рядом с общественным туалетом био-кабинки, которые будут более удобными для посетителей.