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Жители назвали самые дорогие удовольствия в Новосибирске

Вчера, 23:25

Стало известно о наиболее дорогих местах отдыха в Новосибирске, где посетители смогут приятно провести время, истратив при этом кучу финансов. Среди культурных объектов: театры, дельфинарий, аквапарк и оперный концертный зал.

В Новосибирске гости и жители города могут приятно провести свой досуг, посетив некоторые места. Правда для этого нужно выложить из своего кошелька определенную сумму денег, но игра стоит свеч. Поход в простой кинотеатр не сравним с визитом в «Победу». Там зритель может приятно провести время ожидания показа в лаунж-зоне, где есть изысканная кухня и сервис. Кроме того, зал для сеансов оснащен комфортными креслами. Цена визита от 1500 до 5000 рублей.

Аквапарк «Аквамир» существует с 2016 года. Цены разделены на детские тарифы и взрослые. Размер их колеблется от 1400 до 2200 рублей зависимо от периода посещения. Существует абонемент на квартал. Дельфинарий предлагает посетителям поплавать с дельфинами в компании. Билет обойдется в 800-2500 рублей за просмотр представления.


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