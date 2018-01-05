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Пленный из ДНР: СБУ предлагало взорвать завод в Донецке для "показухи"

Вчера, 22:40

Пленный из ДНР рассказал общественности, каким образом СБУ заставляла его совершать теракты "на публику". Владислав Балыкин, находившийся в плену украинских силовиков, рассказал, что ему предложили взорвать металлургический завод в обмен на вызволение из плена и медали.

Пленный из ДНР не побоялся рассказать, каким образом действуют украинские военные. Боец батальона "Восток" рассказал о встрече с полковником СБУ, который предлагал ему совершить теракт на Донецком металлургическом заводе. В обмен на взрыв пленному пообещали свободу, а также многочисленные медали и награды.

Балыкин заявил, что не согласился на предложение украинских силовиков, за что его начали гнобить. Украинская армия заставляла пленного кричать "Слава Украине", а если тот не соглашался, били его по голове. Владислава Балыкина арестовали в феврале 2015 года. За совершенные преступления бывшего пленника осудили к пяти годам лишения свободы.


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