Вчера, 22:40

Пленный из ДНР рассказал общественности, каким образом СБУ заставляла его совершать теракты "на публику". Владислав Балыкин, находившийся в плену украинских силовиков, рассказал, что ему предложили взорвать металлургический завод в обмен на вызволение из плена и медали.

Пленный из ДНР не побоялся рассказать, каким образом действуют украинские военные. Боец батальона "Восток" рассказал о встрече с полковником СБУ, который предлагал ему совершить теракт на Донецком металлургическом заводе. В обмен на взрыв пленному пообещали свободу, а также многочисленные медали и награды.

Балыкин заявил, что не согласился на предложение украинских силовиков, за что его начали гнобить. Украинская армия заставляла пленного кричать "Слава Украине", а если тот не соглашался, били его по голове. Владислава Балыкина арестовали в феврале 2015 года. За совершенные преступления бывшего пленника осудили к пяти годам лишения свободы.