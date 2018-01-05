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Заброшенную психбольницу в Волгограде засняли на видео

Вчера, 22:16

Корпус заброшенной психлечебницы в Волгограде засняли на камеру. Местные любители острых ощущений погуляли по помещению.

В кадре, который сделал один из местных сталкеров, оказались строительный мусор, изрисованные стены, пустые лифты, а также окна и дверные проемы. На ролик наложили угнетающую музыку, что делает виртуальное путешествие по бывшему помещению психбольницы более сакральным и мистическим.

Проникнуть на территорию больницы несложно, вход полностью свободен, через ворота попасть сюда может каждый желающий. Справа от ворот находится действующий по сегодня корпус клиники. 

На подходе к "заброшке" исследователи увидели неизвестного на втором этаже. Оказалось, это пациент из рабочего помещения, но впечатления остались пугающими. Этот парень является абсолютно безобидным человеком, при себе он имел пакет с кондитерскими изделиями и газировкой. Уже войдя внутрь, у сталкеров заработала фантазия: они стали представлять, что и где находилось ранее, ведь на некоторые вещи поклонники подобных мест смотрят несколько иначе, нежели другие.


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