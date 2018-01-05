VistaNews.ru


Турист сравнил дороги Новосибирска и Гаити

Вчера, 21:42

Житель Новосибирска увидел дороги на Гаити и сопоставил их с российскими. По его мнению, отечественные трассы лучше.

Новосибирец посетил Гаити и оценил качество местных дорог. О впечатлениях мужчина рассказал в соцсети.
Не так давно на острове произошло землетрясение, в результате которого пострадали дороги региона. Их не успели отремонтировать после инцидента, в настоящее время там везде ямы и колеи. Помимо того, местное население выжигает отходы прямо на проезжей части, в связи с чем там собираются нечистоты, в отдельных местах мусор скапливается в грязь толщиной в десять сантиметров. Когда автомобиль проезжает по данному дорожному участку, слышен треск стекла под колесами.
Житель Новосибирска рассказал, что для пеших прогкулок в Гаити необходимы резиновые сапоги, которые не жаль потом выбросить. Лучше всего перемещаться при помощи автомобиля.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.