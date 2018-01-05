Турист сравнил дороги Новосибирска и Гаити

Вчера, 21:42

Житель Новосибирска увидел дороги на Гаити и сопоставил их с российскими. По его мнению, отечественные трассы лучше.

Новосибирец посетил Гаити и оценил качество местных дорог. О впечатлениях мужчина рассказал в соцсети.

Не так давно на острове произошло землетрясение, в результате которого пострадали дороги региона. Их не успели отремонтировать после инцидента, в настоящее время там везде ямы и колеи. Помимо того, местное население выжигает отходы прямо на проезжей части, в связи с чем там собираются нечистоты, в отдельных местах мусор скапливается в грязь толщиной в десять сантиметров. Когда автомобиль проезжает по данному дорожному участку, слышен треск стекла под колесами.

Житель Новосибирска рассказал, что для пеших прогкулок в Гаити необходимы резиновые сапоги, которые не жаль потом выбросить. Лучше всего перемещаться при помощи автомобиля.