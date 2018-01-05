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В Тамбове автовладелец разместил на своём авто надпись «Ищу жену»

Вчера, 21:19

Автовладелец из Тамбова приклеил на транспортное средство уникальное объявление. Надпись была сделана собственноручно и гласила «Ищу жену».

В интернете появилось интересное фото, над которым размышляют многие обозреватели. В Тамбове один из местных автовладельцев решил завести новое знакомство или просто разыскать имеющуюся супругу. Он с этой целью наклеил на заднее стекло надпись «Ищу жену». Кроме того, под надписью был написан его личный телефонный номер.

Обозреватели Сети начали шутить над таким откровенным и смелым поступком. Среди комментариев под фото люди высказывают свои переживания, что не указаны требования к будущей жене. Многие думают, что от человека просто ушла супруга и теперь он ее ищет.


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