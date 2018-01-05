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Воронежцам сообщили, как не отравиться майонезом в новогодних салатах

Вчера, 21:12

Жителям Воронежа рассказали, как не отравиться салатом с майонезом. Рекомендации давали санитарные медики.

В Роспотребнадзоре напоминали, что при применении испорченного майонеза можно подхватить острую кишечную палочку. В таком случае врачи советуют приобретать или готовить самим настоящий майонез без огромного количества добавок. Также он должен находиться в стеклянной таре и не иметь комочков.
Медики рекомендуют покупать густой продукт. Цвет натурального майонеза кремово-желтый или белый. Дабы проверить майонез, необходимо выдавить на тарелку небольшую каплю и подождать пять минут. Если порция растеклась, значит в ней много жидкости. Самое главное съесть салат с майонезом как можно быстрее.


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