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В Москве карта «Тройка» послужит пропуском на каток ВДНХ

Вчера, 18:59

Москвичи, которые обладают картой «Тройка», смогут по ней пройти на каток на ВДНХ.

Данное предложение действует по тарифу «Взрослый» для тех обладателей карты, которые пришли на каток со своими коньками. «Тройку» необходимо приложить к турникету, а затем с её баланса в автоматическом режиме спишется стоимость билета.

Вице-мэр Ликсутов добавляет, что данной транспортной картой можно оплатить и билеты на пригородные электрички, проезд метро, МЦК и наземном транспорте, а также парковку в парке «Зарядье». Новая возможность покататься на катке при помощи «Тройки» позволит гражданам забыть об очередях. Также карту можно использовать и для входа в Московский зоопарк.

По словам московских чиновников, целых 90% горожан пользуются транспортной картой «Тройка». В российской столице уже существует в районе 50-ти тысяч точек удалённого и прямого пополнения карты.

Ранее мэр города Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter сообщил, что власти намерены создать специальную программу лояльности для владельцев «Тройки». Благодаря ей люди смогут накапливать бонусы и расплачиваться ими в заведениях общественного питания, а также в кинотеатрах, магазинах и так далее.


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