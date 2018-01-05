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В супермаркетах Воронежа продают протухшую курицу-гриль

Вчера, 17:21

В воронежской группе социальной сети широкое обсуждение вызвали откровения сотрудника одного из местных супермаркетов. Судя по комментариям, работник торговли испортил аппетит многим пользователям.

Автор поста всего лишь сообщил, что аппетитно выглядящая и аппетитно пахнущая курица гриль, становится таковой только после того, как протухнет на витрине в виде подмороженной тушки. Когда мясо начинает явно попахивать, его, после предварительного вымачивания в специях, превращают в блюдо, популярное у холостяков, студентов и мужских компаний, собирающих застолье.

Большинство пользователей оказались давно информированными о происках работников гипермаркетов и заявили, что давно не покупают подобные кулинарные изыски, несмотря на их внешнюю привлекательность. Кроме того, были приведены примеры с салатами, нарезанными из гнилья и сдобренными просроченным майонезом. Часть комментаторов посетовали на испортившийся аппетит.


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